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Bingöl'de Otobüs Şoförünü Boğa Kovaladı

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Bingöl'de bir halk otobüsü şoförü, yolda karşılaştığı boğadan kaçarak gösterdiği ilginç tepkilerin ardından, erkekliğin yüzde 90'ının kaçmak olduğunu belirtti.

Boğanın kovaladığı şoför: "Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır"

BİNGÖL - Bingöl'de yola çıkan boğayı uzaklaştırmak isterken hayvan tarafından bir anda kovalanmaya başlayan otobüs şoförü Mahmut Bürkük, "Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır. Ben de kaçtım, kendimi zor kurtardım" dedi.

Olay, Bingöl-Genç karayolunun 49. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken anayola bir inek girdi. Bürkük korna çalarak bekledi fakat inek yoldan çekilmedi. Bunun üzerine Bürkük, ineği yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Bürkük'ün yaklaşmasıyla bir anda saldırıya geçen inek, kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan Bürkük, koşarak otobüse geri bindi. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Baktım boğa niyeti bozmuş, en iyisi kaçmaktır diye düşündüm"

Yaşadığı ilginç olayı İHA muhabirine anlatan Bürkük, "İçmeler hattında çalışıyorduk, boğanın yolun ortasında durduğunu gördüm. Ben de inip kovalamak istedim, korkutmak için de sopayı yanıma aldım. Bir baktım, kendi kendime boğanın içeriden hiç çıkmadı dedim, birden bana saldırınca ben de hemen kaçtım. Diğer tarafa kaçsaydım beni götürürdü, orada araçları da beklettim. Kaçtım, arabayı geçtim sonra içeri geldim. Boğayı kovalamaya gittim baktım boğa niyetini bozmuş, en iyisi yine kaçmaktır diye düşündüm. Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır. Ben de kaçtım, kendimi zor kurtardım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BİLİCİ - Güncel
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