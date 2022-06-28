Bingöl'de ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü Bingöl'de ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü Bingöl'de, merkeze bağlı bir köyde çıkan ot yangını, ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Bingöl'de ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü BİNGÖL - Bingöl'de, merkeze bağlı bir köyde çıkan ot yangını, ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Yangın, merkeze bağlı Kılçadır köyündeki otluk alanda çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, Orman İşletme İl Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye Orman İşletme ekiplerinin yanı sıra Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de sevk edildi. Yangına 2 arasöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ve 20 personel müdahale etti. Otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel İtfaiye Bingöl Güncel Haberler

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