Bingöl'de Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

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Bingöl Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede alınan karara yer verildi.

Açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bingöl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 15 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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