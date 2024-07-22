Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Ekinyolu Köyü'nde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.