Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün merkeze bağlı Erdemli köyünde bulunan meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Erdemli köyündeki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.