Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Merkeze bağlı Kıran ve Erdemli köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği üyeleri ve çevredekilerin yardımıyla müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.