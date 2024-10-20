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Bingöl'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Bingöl'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi
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Bingöl'de, çocukların ve gençlerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla 'Ormanlar için El Ele Veriyoruz' etkinliği düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta'nın katılımıyla gerçekleştirilen temizlik etkinliğine gençler ve protokol üyeleri de destek verdi. Vali Usta, geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak için çevreye sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Bingöl'de çocukların ve gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında Bingöl Şehitlik Anıtı'nın yanındaki çamlık alanda gerçekleştirilen temizlik etkinliğine Vali Ahmet Hamdi Usta ve eşi Şerife Usta, protokol üyeleri, gençler ve çocuklar katıldı.

Vali Usta da eldiven takarak katılımcılarla ormanlık alanda çöp topladı.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün önemli bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Çevreyi, ormanları, doğal kaynakları gelecek nesillerin emaneti olarak gördüklerini ifade eden Usta, bu değerlerin ve zenginliklerin korunması gerektiğini belirtti.

Usta, bu konuda herkese büyük görev düştüğünü anlatarak, "Çocuklarımız edinecekleri sosyal sorumluluk bilinciyle inşallah ormanlarımıza sahip çıkacaklar ve geleceğe güzel ve yeşil bir Türkiye bırakmak konusunda büyük bir adım atacağız." dedi.

Ülkede çok güzel sosyal alanların, tabiat varlıklarının, piknik alanlarının olduğuna işaret eden Usta, buralara çöp bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Usta, pikniğe, bu tür alanlara giderken bir çöp poşeti götürülmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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