Bingöl'de Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale

Bingöl'de Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale
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Bingöl'ün Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göltepesi ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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