Bingöl'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Bingöl'ün Göltepesi köyü ve Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından etkilenen hayvanlara da su verildi.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Göltepesi ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangından etkilenen kaplumbağalara Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından su verildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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