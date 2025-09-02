Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Servi ile Kavaklı köyü sınırları arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy sakinlerinin yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, jandarmaya ait helikopter de havadan destek verdi.

Çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.