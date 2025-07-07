Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Ekinyolu köyü sınırlarında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ekinyolu köyü sınırlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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