Bingöl'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğleden sonra orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri ve bölgede faaliyet gösteren bir madencilik şirketine ait iş makineleriyle ekiplere destek veriliyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
