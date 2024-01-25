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Bingöl'de operasyonda 8 bin makaron ele geçirildi

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 bin makaron ile birlikte çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı ticaret ile mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda düzenlediği operasyonda, 8 bin makaron, gümrük kaçağı 12 cep telefonu, akıllı saat, 23 şarj adaptörü, 2 şarj kablosu, 7 bluetooth kulaklık ve 38 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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