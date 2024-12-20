Bingöl'de Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimleri

Bingöl'de jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca servis araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor

Bu kapsamda, jandarma trafik ekipleri tarafından okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması ile servis araçlarının mevzuat usul ve esaslarına uygunluğu konusunda denetim gerçekleştirildi, servis şoförlerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.