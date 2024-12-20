Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk! Esad devrilince harekete geçtiler
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Bingöl'de Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma ekipleri, okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla servis araçlarını denetledi. Denetimlerde şoförlere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca servis araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor

Bu kapsamda, jandarma trafik ekipleri tarafından okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması ile servis araçlarının mevzuat usul ve esaslarına uygunluğu konusunda denetim gerçekleştirildi, servis şoförlerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
img

Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
img

Türkiye doğal gazda istediğini aldı
img

Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler? Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.