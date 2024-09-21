Bingöl'de Oksijen Tüpü Panik Yarattı

BİNGÖL'de özel halk otobüsünde bir yolcunun beraberinde getirdiği oksijen tüpünün kayarak düşüp vanası açıldı. Çıkan sesten korkan yolcular, panikle ön kapıya yönelip indi. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Mehmet Asilzade yönetimindeki 12 M 0057 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden yolculunun beraberinde getirdiği oksijen tüpü kayarak düştü. Tüpün vanası açılırken, çıkan ses diğer yolcularda paniğe neden oldu. Yolcular, şoförden otobüsü durdurmasını isteyerek ön kapıya doğru yöneldi. Otobüsten inen bir kadın ise dengesini kaybederek düştü. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

Haber-Kamera Aziz ÖNALBİNGÖL,