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Bingöl'de Öğretmenler Günü Kutlaması Billboardda Yapıldı

Bingöl'de Öğretmenler Günü Kutlaması Billboardda Yapıldı
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Bingöl'deki Güveçli İlkokulu Müdürü Saim Çakar, Öğretmenler Günü'nü okulda görevli öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir afişle kutladı. Afiş, kent merkezindeki billboarda asılarak 'Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun' mesajı verildi. Öğretmenler, Çakar'a duyduğu teşekkürlerini iletti.

Bingöl'de bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bilbaoarddan kutladı.

Güveçli İlkokulu Müdürü Saim Çakar, 24 Kasım Öğretmenler Günü için okulda görevli öğretmenlerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı afiş hazırlattı.

Kent merkezindeki billboarda asılan afişte, "Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun" yazısı da yer aldı.

Çakar, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, onları her fırsatta onurlandırmanın görevleri olduğunu söyledi.

Öğretmenler de bu çalışma için Çakar'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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