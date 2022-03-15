BİNGÖL'DE ÖĞRETMENE ŞİDDETE TEPKİ

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de öğretmen M.B.'nin, okulda öğrenci velisi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğraması, eğitim sendikaları tarafından, 'Eğitimciye şiddete dur de' yazılı pankartla protesto edildi.

Olay, geçen günlerde Bingöl 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Erkek öğretmen M.B., ders esnasında, bilinmeyen nedenle öğrencisini dışarı çıkardı. İddiaya göre, durumu öğrenen öğrenci velisi, okula gelip öğretmene sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Öğretmenin şikayetiyle gözaltına alınan veli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kentteki Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde toplanıp olayı protesto etti.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Eğitim Bir-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, 'Eğitimciye şiddete dur de' yazılı pankart tutan grup adına açıklama yaparak, "Eğitimciye saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Öğretmenimiz, öğrenci velisinin saldırına uğramıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Bu saldırganlara karşı toplum ve ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene iadeiitibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. Öğretmene saldıranlar bilmeliler ki onlar geleceklerini de yok ediyorlar. Bir eğitimciye saldırmak demek, aynı zamanda bilime ve ülkenin geleceğine saldırmak demektir. Öğretmene uygulanan şiddetin temelinde, öğretmene olan saygı ve sevginin azalmasının payı elbette çok büyüktür. Bu konuda yetkililere, velilere ve eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Herkes şunu bilmelidir ki öğretmen, asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşlarımızın yanında olacak ve arkadaşlarımızın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız" diye konuştu.