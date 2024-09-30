Karlıova'da Filistinlilere Destek İçin Kermes Düzenlendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağduriyet yaşayan Filistinliler yararına kermes düzenlendi. Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu. Kermesten elde edilecek gelirin Filistinlilere gönderileceği belirtildi. Kermese, ilçe emniyet ve milli eğitim müdürleri de katıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in saldırıları nedeniyle mağduriyet yaşayan Filistinliler yararına kermes düzenlendi.
Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrenciler ve öğretmenler okulda düzenledikleri kermeste evlerinde hazırladıkları kek, pasta ve yemekleri satışa sundu.
Kermesten elde edilecek gelirin Filistinlilere gönderileceği belirtildi.
Kermese, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız da katıldı.
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