Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere eğitim verdi.

Ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezindeki ilkokul, orta ve liselerde "yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla eğitim çalışması gerçekleştiriyor.

Sunum, video ve canlandırmalarla verilen eğitimlerde, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken çeşitli kurallar anlatıldı.

Trafik polisleri, bu kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor.