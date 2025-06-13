Bingöl'de Öğrencilere Moral Tiyatrosu

Bingöl'de Öğrencilere Moral Tiyatrosu
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yapılan tiyatro oyunu, lise ve üniversite adaylarına moral ve eğlence sunarak sınav öncesi streslerini azalttı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise ve üniversite adayları için tiyatro oyunu sahnelendi.

Şehr-i Bingöl Tiyatrosu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde Türkçe ve Zazaca sergilenen oyunlar, sınavlara girecek öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, her yıl sınavlardan önce öğrencilere yönelik değişik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu yıl da lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere moral vermek amacıyla tiyatro oyununun sahnelendiğini ifade eden Çiftçi, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarı diledi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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