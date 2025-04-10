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Bingöl'de Nisan Ayında Kar Sürprizi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesi, nisan ayında lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı. Meteorolojinin uyarılarına rağmen yağan kar, özellikle çocukları sevindirdi. Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı.

Bingöl'de Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi, nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa yağan kara en çok çocuklar sevindi.

Meteorolojinin şiddetli rüzgar ve dolu uyarısı yaptığı Karlıova ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Nisan ayında 4 mevsimi bir günde yaşayan ilçede vatandaşlar, yağan kar nedeni ile neye uğradıklarını şaşırdı. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - Güncel
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