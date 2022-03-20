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BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİNGÖL'de, HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan TBMM Başkan Vekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Nevruz'un bütün canlıların ortak bayramı olduğunu söyledi.

ŞANLIURFA (DHA) - BİNGÖL'de, HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan TBMM Başkan Vekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Nevruz'un bütün canlıların ortak bayramı olduğunu söyledi.

HDP Bingöl İl Başkanlığı'nca organize edilen nevruz kutlamaları kent merkezinde Hastane Caddesi'ndeki alanda yapıldı. Ateş yakılıp, halay çekilen kutlamaya katılan TBMM Başkan Vekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 'Nevruz'un yepyeni bir uyanışın müjdecisi olduğunu belirterek, "Dünyamızın, insanlığın yeşerdiği Mezopotamya'nın çıkışını simgeleyen bir bayramdır. Nasıl gök kubbe bu dünyayı, bu alemi kendi altında müşterek olarak barındırıyorsa nevruz da bütün varlık aleminin, canlıların ortak ve müşterek bayramıdır. Dolayısıyla biz bu ortaklığa da merhaba diyoruz" dedi.

BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI

BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI

BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Bingöl, TBMM, Güncel, Haberler

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