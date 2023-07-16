Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi AFAD tarafından kurtarıldı
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Bingöl'ün Merkeze bağlı Kumgeçit köyü yakınlarında piknik yapmak için Murat Nehri kenarına giden 6 kişiden 3'ü su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşı tarafa geçemeyerek mahsur kaldı. AFAD ekipleri, ihbar üzerine bölgeye gelerek bot yardımıyla mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
Bingöl'de su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Kumgeçit köyü yakınlarından geçen Murat Nehri kenarına piknik yapmak için giden 6 kişiden 3'ü nehrin karşı tarafına geçti.
Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 3 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı.
Mahsur kalan 3 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel