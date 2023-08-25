Bingöl'de Motosikletli Polis Timleri Denetim Yaptı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus ekipleri, kent merkezinde araç ve şüpheli kişiler üzerinde denetim gerçekleştirerek 6 şüpheliye adli işlem uyguladı. Denetimlerde esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus ekipleri, denetimlerinde 6 şüpheliye adli işlem uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde araç ve şüpheli kişiler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir miktar esrar ile metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.