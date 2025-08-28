Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Şahsın birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Bingöl'de motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen çalışma sonucunda şüpheli yakalandı.

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Samsunspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Samsunspor ne yaptıysa olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Alevler yerleşim birimlerine ulaştı, anons sesleri yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.