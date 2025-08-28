Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Bingöl'de motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen çalışma sonucunda şüpheli yakalandı.

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.???????