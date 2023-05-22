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Bingöl'de motosiklet çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Bingöl'de motosiklet çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Solhan ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Solhan ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktasında plakasız bir motosikleti durdurdu.

Ekipler yaptıkları incelemede motosikletin çalıntı olduğunu ve sahibinin Ö.Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Motosiklet, sahibi Ö.Y.'ye teslim edildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Motosiklet Jandarma Hisarcık Solhan Güncel Haberler

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