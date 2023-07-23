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Bingöl'de minibüsün yan yattığı kazada, yaralanan olmadı

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Bingöl-Diyarbakır Karayolu Abalı mevkiinde meydana gelen kazada, minibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Bingöl'de minibüsün yan yattığı kazada, yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Diyarbakır Karayolu Abalı mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yan yatan minibüste ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Bingöl Güncel Haberler

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