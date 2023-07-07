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Bingöl'de minibüste çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de minibüste çıkan yangın söndürüldü

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Bingöl-Muş kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl-Muş kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Muhammet Baysemur idaresindeki 12 AL 629 plakalı minibüs seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükseldi.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

İtfaiye Bingöl Güncel Haberler

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