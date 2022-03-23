Bingöl'de minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA - Bülent Temiz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Yasin Özağın idaresindeki 47 ABC 159 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 EF 162 plakalı saman yüklü kamyon, Kargapazarı köyü Varto kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Özağın ile minibüsteki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
AA / Bülent Temiz - Güncel