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Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen kazada minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 72 AAV 849 plakalı minibüs, Bingöl- Muş kara yolunun Kervansaray kavşağı mevkisinde, S.G'nin kullandığı 34 DSU 253 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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