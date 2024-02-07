Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpışması: 7 yaralı
Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç, yoğun sisin etkili olduğu Bingöl- Elazığ kara yolunun Kuruca geçidi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.