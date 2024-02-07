Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpışması: 7 yaralı

Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç, yoğun sisin etkili olduğu Bingöl- Elazığ kara yolunun Kuruca geçidi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.