Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpışması: 7 yaralı
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Bingöl-Muş kara yolu Kervansaray mevkiinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bingöl- Muş kara yolu Kervansaray mevkiinde A.Y. idaresindeki 72 AAV 849 plakalı minibüs, S.G'nin kullandığı 34 DSU 253 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel