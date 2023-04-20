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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D300 kara yolunda Solhan Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 65 AAY 967 plakalı kamyon ile 23 HF 294 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel

Solhan Bingöl Güncel Haberler

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