Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
D300 kara yolunda Solhan Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 65 AAY 967 plakalı kamyon ile 23 HF 294 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel