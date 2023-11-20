Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizmet veriyor

Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri, araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücülere uygun fiyata hizmet sunuyor.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından araçlarına kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de sürücülere bu alanda hizmeti sunmak için mesaiye başladı.

Motor teknolojileri bölümünde okuyan 20 öğrenci, öğretmenleri Muhammet Ali Gündüz'ün koordinesinde okulun atölyesinde araçlara kış lastiği takıyor. Öğrenciler piyasaya göre uygun fiyata hizmet sunuyor.

Öğrenciler ayrıca araçların kışlık periyodik bakımını, balans ayarını ve yağ değişimini de yapıyor.

Okul müdürü Murat Sözer, AA muhabirine, sezonun başlamasıyla ciddi taleple karşılaştıklarını söyledi.

Bu sektörde ihtiyaç duyulan eleman açığını okul olarak kapatmayı hedeflediklerini ifade eden Sözer, "Öğrencilerimize bir taraftan bu işleri yaparak ücret kazandırıyoruz diğer yandan da becerilerini artırarak onları kalifiye eleman olarak hazırlıyoruz." dedi.