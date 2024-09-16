Bingöl'de Merada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Yaygınçayır köyünde merada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bingöl'de merada çıkan örtü yangını, ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yaygınçayır köyündeki merada, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.