Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi

Bingöl'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

Bingöl'de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

Bingöl Üniversitesinde (BÜ) İl Sağlık Müdürlüğünce "Meme Kanseri İçin Birlikte Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katıldığı etkinlikte katılımcılar pembe balon bağladıkları bisikletleriyle pedal çevirdi.

Vali Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bu tür terör saldırılarının en önemli sebeplerinden birinin de hayatı sekteye uğratmak olduğunu ifade eden Usta, terörü lanetlemek için de burada olduklarını söyledi.

Meme kanserinde de erken teşhisin önemine işaret eden Usta, şöyle dedi:

"Bu amaçla imkanlarımızı kadınlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bingöl'de 3 mamografi cihazımız var. Bu tür tedavilere, teşhislere, gelmekten imtina edebilenler oluyor. Bilgimiz olduğu andan itibaren mobil aracımızla ilçelerimize, köylerimize giderek de bu kadınlarımıza bu imkanı sunuyoruz."

Kentte bu anlamda çok büyük farkındalık oluştuğunu ifade eden Usta, yaklaşık bir yıl içerisinde 4 bine yakın kadının sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti.

Bu kadınların 190'ının ileri tetkik için daha büyük hastanelere yönlendirildiğini belirten Usta, "Bu 4 bin kişiden 190 kadınımız belki durumlarını bilemeyeceklerdi. Diğer kadınlarımız da kendileriyle ilgili oluşan farkındalıkla sağlıklarından haberdar oldular. Önümüzdeki dönemde de 4 binli rakamları ikiye katlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Programın sonunda Vali Usta, kadınlara pembe karanfil hediye etti.

Etkinliğe, BÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Gül ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Meme Kanseri Etkinlik Güncel Spor

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Kritik güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapıldı: Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye

"Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye"

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)? Yunus Akgün ceza aldı mı? Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)? Lyon Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri? Fenerbahçe Manchester United ilk 11'i! Fenerbahçe'nin MANU maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Manchester United maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Lyon Beşiktaş hangi kanalda? Lyon Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.