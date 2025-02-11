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Bingöl'de Lise Pansiyonlarında Yangın Tahliye Tatbikatı Yapıldı

Bingöl'de Lise Pansiyonlarında Yangın Tahliye Tatbikatı Yapıldı
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Bingöl'deki TBMM Vakfı Fen Lisesi ve Karşıyaka Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonlarında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler yangın merdiveninden tahliye edilirken, dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince ambulansa alındı. İl Milli Eğitim Müdürü, tatbikat sonrası öğrencileri yangın güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Bingöl'de lise pansiyonlarında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi, Karşıyaka Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonlarında senaryo gereği çıkan yangının ardından öğrencilerin yangın merdiveninden bina dışına tahliyeleri yapıldı.

Yangında binada mahsur kalanlar itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıldı.

Dumandan etkilenen öğrenciler 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Tatbikatta itfaiye ve sağlık ekiplerinin, ihbarın ardından bölgeye kaç dakikada geldiği de rapor edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, tatbikatın ardından bahçede öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Özel, öğrencilerin özellikle elektrik ve ateş kullanımında çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bu yönde can güvenliğini riske atan eylemlerde bulunulmaması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bazen küçük önlemler büyük felaketlerin önünü alır. Allah korusun acil durumlarda yönergelere dikkat edin." dedi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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