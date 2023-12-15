Bingöl'de Lise Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir okulda lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi. Ekipler, öğrencilere bilgilendirme yaparak broşür dağıttı ve sorularını cevapladı. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentte çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelen ekipler, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgilendirmede bulundu, bu konuyla ilgili hazırlanmış broşürü dağıttı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran ekipler, birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.

Ekipler, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında da bilgi verdi.