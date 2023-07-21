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Bingöl'de Lastikleri Alev Alan Tır İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

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Bingöl'de Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde lastikleri alev alan bir tırın imdadına, Genç itfaiye ekipleri yetişti. Tır sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, alev alan lastikleri söndürdü.

Bingöl'de Genç- Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde lastikleri alev alan tırın imdadına, Genç itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgilere göre, Bingöl'den Gaziantep'e ev eşyası taşıdığı öğrenilen tırın lastikleri, Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde bir anda alev aldı. Durumu fark eden tır sürücüsü, Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, alev alan lastikleri söndürdü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İtfaiye Bingöl Güncel Haberler

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