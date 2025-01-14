Bingöl'de Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kuyumcuya sahte altın satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerden 1'ini kuyumcuda parayı aldığı sırada suçüstü, diğer 2 şüpheliyi ise bir kuyumcudan aldıkları 41 bin lira ile kaçarken yakaladı.

Gözaltına alınan N.K, B.E. ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, 41 bin lirayı kuyumcuya teslim etti.