Bingöl'de Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, iki kuyumcuya sahte altın satacağı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kuyumcudan para alırken suçüstü yakalandı, diğeri ise kaçarken yakalandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kuyumcuya sahte altın satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerden 1'ini kuyumcuda parayı aldığı sırada suçüstü, diğer 2 şüpheliyi ise bir kuyumcudan aldıkları 41 bin lira ile kaçarken yakaladı.
Gözaltına alınan N.K, B.E. ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis, 41 bin lirayı kuyumcuya teslim etti.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel