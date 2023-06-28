Bingöl'de Kurban Bayramının birinci gününde vatandaşlar ve besiciler arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor. Kurban kesmek isteyenler Canlı Hayvan Pazarına giderek kurbanlık seçimi yaparken, besiciler de kurbanlıklarını satma telaşına düştü. Ancak geçtiğimiz yıllara göre kurban satışında düşüş yaşandığı gözlemleniyor.

Bingöl'de kurbanlıklar için 'kol koparan' pazarlıklar sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de Kurban Bayramının birinci gününde de vatandaşlar ve besiciler arasında kol koparan pazarlıklar sürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Kurban Bayramının birinci gününde, kurban kesmek isteyen vatandaşlar Canlı Hayvan Pazarına gitti. Bayramda kurban kesmek isteyenler vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar sürerken, besiciler de kurbanlıklarını satma telaşına düştü. Geçtiğimiz yıllara göre kurban satışında düşüş yaşandığı gözlemlenirken, besiciler bayramın üçüncü gününe kadar pazarda kalmaya devam edecek.

Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysadu, "Kurban Bayramı'nın birinci günündeyiz. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Her kesin kestiği kurbanların kabul olmasını diliyorum. Besiciler hayvanlarını tamamen getirip yerleştirdi. Kısmen satışlar gerçekleşti ama geçen yıllara rağbet biraz az. Kurban fiyatlarının artmasına bağlı olarak. Pazardaki hayvanların yüzde 50'si de satılmış durumda. Büyükbaşta bu rağbet biraz daha az, küçükbaşta fazla. İnşallah bundan sonraki süreçte kurbanlar satılır. Biz de bütün kontrolleri yaptık" dedi.