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Bingöl'de koruma altındaki turnalar görüntülendi

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Bingöl'de doğa fotoğrafçısı tarafından Şerafettin Yaylası'nda koruma altında bulunan turnalar görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Saim Çakar tarafından görüntülenen turnalar, bir süre yaylada dolandıktan sonra havalanarak gözden kayboldu.

Bingöl'de koruma altındaki turnalar böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'de doğa fotoğrafçısı tarafından Şerafettin Yaylası'nda koruma altında bulunan turnalar görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altında bulunan turnalar, Bingöl'ün Solhan ilçesi Şerafettin Yaylası'nda görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Saim Çakar tarafından görüntülenen turnalar, bir süre yaylada dolandıktan sonra havalanarak gözden kayboldu.

Doğa fotoğrafçısı Çakar, ilk defa turnalara denk geldiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

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