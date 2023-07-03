Bingöl'de koruma altındaki turnalar görüntülendi

Bingöl'de doğa fotoğrafçısı tarafından Şerafettin Yaylası'nda koruma altında bulunan turnalar görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Saim Çakar tarafından görüntülenen turnalar, bir süre yaylada dolandıktan sonra havalanarak gözden kayboldu.