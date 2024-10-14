Bingöl'de Kontrolden Çıkan Kamyon Refüje Çıktı
Bingöl Çevre Yolu'nda sürücüsünün dalgınlığı sonucu kontrolden çıkan kamyon refüje çıkarak demir korkulukları kırdı. Kazada sürücü yara almadı, olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
BİNGÖL'de sürücüsünün bir anlık dalgınlığı nedeniyle kontrolden çıkan kamyon refüje çıktı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Bingöl Çevre Yolu Bertik Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 21 ADF 222 plakalı kamyon refüje çıktı. Demir korkulukları kırıp, yarısı diğer yolda kalan kamyonun sürücüsü kazada yara almazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.