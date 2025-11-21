Bingöl'de Konteyner Fabrikası Kuruldu, Deprem Hazırlıkları Hızlandı

İSTANBUL'dayken konteyner sektöründe çalışan Elhakan kardeşler, 6 Şubat depremlerinin ardından babalarının ' Bingöl'e yerleşin ve burada konteyner sektörünü başlatın' çağrısı üzerine, fabrikalarını Kuzey Anadolu Fay ile Doğu Anadolu Fay hatlarının kesiştiği birinci derece deprem bölgesi Bingöl'e taşıdı. Kardeşler, kentte 3'üncü Sanayi Sitesi'nde kurdukları tesiste, olası afetler için hem barınma hem de istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Bingöllü Vedat (32), Serhat (28) ve Berat (26) Elhakan kardeşler, 2012 yılında İstanbul'da konteyner fabrikası kurdu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından babaları Hasan Elhakan'ın (56), çağrısıyla kardeşler, fabrikalarını Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı'nın kesiştiği birinci derece deprem bölgesi Bingöl'e taşıdı. Deprem bölgelerinde sahada çalışırken konteyner ihtiyacını yakından gördüklerini belirten Berat Elhakan, "6 Şubat depremi her şeyi değiştirdi. Adıyaman, Hatay, Malatya ve Maraş'ta insanlara konteynerlerle ulaşarak yardım etmeye çalıştık. Orada gördüğümüz manzara, yaşanan acılar hepimizi derinden etkiledi. Bizler de Bingöllüyüz ve bu acıyı en derinden hissedenlerdeniz. Bu süreçte Bingöl'ün de birinci derece deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Babamın 'Artık gelin, Bingöl'e yerleşin ve burada konteyner sektörünü başlatın' çağrısı bizim için dönüm noktası oldu. Babamızın isteği üzerine, iki büyük fay hattının kesiştiği noktada bulunan Bingöl'e dönüp memleketimize yatırım yapmayı tercih ettik. Olası bir depremin ön hazırlığını yapmak, yerelde halkımıza destek olmak ve devletimize her türlü yardımda bulunmak için burada hazır bir şekilde bekliyoruz. Aynı zamanda yerel istihdamı artırmayı da hedefliyoruz" dedi.

'YURT DIŞINDAKİ İŞ İNSANLARINA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ'

Vedat Elhakan ise "İş hayatımıza İstanbul'da konteyner sektöründe devam ediyorduk. Yaşadığımız deprem deneyimi, bize deprem bölgelerinin ihtiyaçlarını doğrudan gösterdi. Bingöl'ün, Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı'nın kavşağında yer alan, deprem uzmanlarının sık sık uyardığı bir kent olduğunu biliyoruz. Amacımız, hem memleketimize, milletimize ve devletimize yardımcı olmak hem de bu deprem bölgesinde yeni iş istihdamı yaratmak. Devletimiz de bu süreçte bize destek oluyor. Genç girişimcilere seslenmek istiyorum, hiç korkmasınlar, bir sektöre girip hem kendilerine hem de illerine faydalı olsunlar. Bingöl'de 502 dükkanlık büyük bir sanayi sitesi kuruldu, burada rahatlıkla işlerini büyüterek memlekete değer katabilirler. Yurt dışında veya başka şehirlerdeki iş insanlarına da çağrıda bulunmak istiyorum, gelin, ilimizi birlikte kalkındıralım, dış yatırımcıları buraya çekerek şehrimiz için güzel bir mücadele verelim" diye konuştu.

'BU İŞİ İSTANBUL'DA DEĞİL, BİNGÖL'DE YAPALIM DEDİK'

Konteynerlerin afet dönemlerindeki önemine dikkat çeken Serhat Elhakan, şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminde konteynerlerin böyle bir felakette ne kadar hayati ihtiyaç olduğunu anladık. Vatandaşlarımız sokaklarda, çamurda, yağmurda ve çadırlarda kalmak zorunda kaldı. Bu manzaraların ardından babamızın Bingöl'e gelmemiz yönündeki teklifini değerlendirdik. Kardeşler olarak oturup 'Bu işi İstanbul'da değil, memleketimiz Bingöl'de yapalım' dedik. Bingöl'de fabrikamızı kurduktan sonra Sayın Valimiz ve yerel halktan çok olumlu tepkiler aldık, bu da bize büyük bir motivasyon verdi. İlerleyen süreçte hedefimiz, işimizi büyüterek daha fazla istihdam yaratmak ve kenti olası bir deprem veya afete karşı hazırlamak. Bunun için elimizden geldiğince çalışıp halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü olası bir depremde neler yaşanabileceğini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz ama biz yine de hazırlıklı olmalıyız."

VALİ USTA: BU EVLATLARI YETİŞTİREN BABAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Geçen hafta tesisi ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da "Konteyner işletmesi sahipleri sevgili Vedat ve Berat kardeşlerimiz beni ziyaret etmişlerdi. Kendileri Bingöllü olmalarına rağmen İstanbul'da çalışıyorlardı. Babalarının tavsiyesi üzerine kardeşler memleketlerine dönerek burada konteyner üretim tesisi kurmuşlar. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu işletmeyi yerinde gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah ihtiyaç olmaz ama olası bir afet veya deprem anında Bingöl'de lojistik anlamda destek verebilecek bir konteyner tesisimizin artık bulunması çok değerli. Bu evlatları yetiştiren babaya ayrıca teşekkür ediyor, kendisine Allah'tan sağlık diliyorum. Kardeşlerimize de işlerinde başarılar temenni ediyorum" dedi.