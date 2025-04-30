Bingöl'de Koku Emisyonu Ölçümü Yapıldı

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde çevreye yoğun koku yayan firma ve çevresinde, ekiplerce cihazla koku emisyon ölçümü yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği firmanın teknik ekipleri koku emisyon ölçümü yapmak için Bingöl'e geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde kokuya neden olan firmanın içerisinde inceleme yapan ekipler, buradaki 2 noktadan cihazla alınan havayı naylon torbalara depoladı.

Ekipler daha sonra organize sanayi bölgesi, Çayağzı köyü ile Bingöl-Genç kara yolunda da aynı işlemi uyguladı.

Alınan koku numuneleri Kocaeli'ndeki firmaya ait laboratuvarda analiz edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 22 Nisan'da Organize Sanayi Bölgesi'nden yoğun koku geldiği yönünde vatandaşlardan gelen şikayet üzerine firmada denetim yapmış, denetimin ardından "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulanan firmanın faaliyetlerine ara verilmişti.

Firma, gerekli tedbirleri yerine getirmesinin ardından faaliyetlerine başlamıştı.