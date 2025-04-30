Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Bingöl'de Koku Emisyonu Ölçümü Yapıldı

Bingöl'de Koku Emisyonu Ölçümü Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde çevreye yoğun koku yayan bir firma için koku emisyon ölçümü gerçekleştirildi. Çevre Bakanlığı'na bağlı ekipler, kokuya neden olan firmanın bulunduğu yerde ve çevresinde ölçümler yaparak numuneleri laboratuvara gönderdi.

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde çevreye yoğun koku yayan firma ve çevresinde, ekiplerce cihazla koku emisyon ölçümü yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği firmanın teknik ekipleri koku emisyon ölçümü yapmak için Bingöl'e geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde kokuya neden olan firmanın içerisinde inceleme yapan ekipler, buradaki 2 noktadan cihazla alınan havayı naylon torbalara depoladı.

Ekipler daha sonra organize sanayi bölgesi, Çayağzı köyü ile Bingöl-Genç kara yolunda da aynı işlemi uyguladı.

Alınan koku numuneleri Kocaeli'ndeki firmaya ait laboratuvarda analiz edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 22 Nisan'da Organize Sanayi Bölgesi'nden yoğun koku geldiği yönünde vatandaşlardan gelen şikayet üzerine firmada denetim yapmış, denetimin ardından "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulanan firmanın faaliyetlerine ara verilmişti.

Firma, gerekli tedbirleri yerine getirmesinin ardından faaliyetlerine başlamıştı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.