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Bingöl'de Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Bingöl'de polis ve jandarma ekipleri, kış lastiği zorunluluğu kapsamında ticari araçlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bilgilendirme yapıldı ve cezai işlem uygulandı.

BİNGÖL'de polis ve jandarma ekipleri, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ve İl Jandarma trafik ekiplerince, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olan kış lastiği zorunluluğu kapsamında, Bingöl-Genç kara yolu üzerindeki Çayağzı mevkiinde 'Kış Lastiği ve Donanımı Denetimi' gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücüler, kış lastiği takmanın önemi hakkında bilgilendirildi. Uygulamada denetimden geçemeyen 2 araca 2 bin 568'er lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aralık Bingöl Haberler

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