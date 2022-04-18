Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı

BİNGÖL Bingöl ovasında doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan kırmızı laleler, karlı dağlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bingöl'de kış mevsiminin uzun sürmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle endemik bitki türleri arasında yer alan kırmızı laleler, geç de olsa açmaya başladı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kumgeçit köyü mevkiinde açan kırmızı laleler, yeşile bürünmüş ova ve karlı dağlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Halk eli değmeden tamamen yabani olarak yetişen kırmızı laleler, açtığı kısa süreli dönemlerde de amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak noktası haline geliyor.