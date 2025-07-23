Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan E.B.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik istihbari ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu

Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz

Oğlu için eylem yaparken, tehdit mesajı geldi: Şikayetini çekmezsen...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.