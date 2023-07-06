Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 9 Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Ayrıca, çekle ilgili karşılıksızdır suçundan para cezası bulunan bir şüpheli ile toplamda 72 kişi adli makamlara sevk edildi.