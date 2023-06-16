Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Bingöl'de farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler bu kapsamda uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişiyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.